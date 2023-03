Especulação imobiliária tira espaços a associações, líderes do TC com mandatos caducados e outros destaques TSF

Rua do Teixeira, Bairro Alto © TSF

A três meses de descer a Avenida da Liberdade, o Ginásio do Alto do Pina (GAP) mudou de morada. Deixou a sede na rua Barão de Sabrosa e agora está de portas abertas para o chafariz da Penha de França. O presidente do clube, Marco Campos, conta à TSF que tem visto cair por terra as promessas dos sucessivos executivos e teve de "marchar sozinho".

Três dos treze juízes do Tribunal Constitucional (TC) têm o mandato caducado, estão em funções para lá do mandato, incluindo o presidente João Pedro Caupers e o vice-presidente Pedro Machete, o que pode colocar em causa a sua "legitimidade política". Em declarações à TSF, o professor de Direito da universidade norte-americana George Mason, Nuno Garoupa, acusa os juízes de "falta de sentido de Estado e de responsabilidade".

Na TAP, boas notícias. A companhia aérea obteve um lucro de 65,6 milhões de euros em 2022, informou a empresa que regressou aos resultados positivos após prejuízos de 1600 milhões em 2021 e antes do previsto no plano de reestruturação.

Em Campo Maior vai realizar-se o funeral de Rui Nabeiro. O primeiro-ministro, António Costa, é uma das figuras do Estado que está presente. No momento de "grande tristeza" para todos os que conheceram o comendador e para a vila de Campo Maior, recorda um homem "irrepetível" e com "grande visão".

Nos EUA, as infeções pelo fungo 'Candida auris', um microrganismo super-resistente a medicamentos e potencialmente mortal, cresceram a um ritmo elevado entre 2019 e 2021, refere um estudo divulgado numa revista especializada.

Estão a chegar os dias mais longos. A hora muda na madrugada do próximo domingo, dia 26 de março, com os ponteiros do relógio a adiantar 60 minutos para a hora legal de verão.