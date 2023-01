"Espera-se um domingo com muita chuva." Só Alentejo e Algarve escapam aos avisos

Para os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga o aviso laranja é para o período entre as 06h00 e as 12h00 © Pedro Granadeiro / Global Imagens

As zonas Norte e Centro de Portugal Continental vão estar este domingo sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Espera-se novamente um domingo com muita precipitação, principalmente nas regiões Norte e Centro, em especial nos distritos do Minho e Douro Litoral. Serão as zonas onde se espera mais precipitação, daí os avisos laranja emitidos já para esses distritos. Depois, esta frente fria começa então a deslocar-se de Norte para Sul e vai afetar o resto do território de Portugal Continental com bastante precipitação, por isso também temos vários distritos com aviso amarelo. A zona com menos precipitação e que, até ao momento, não tem qualquer aviso de precipitação emitido é a zona Sul do país, do Alentejo e de Faro", adiantou à TSF a meteorologista Patrícia Marques.

As previsões de períodos com chuvas fortes justificam o aviso laranja para os distritos de Aveiro, Braga, Viseu, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, apesar de em diferentes períodos do dia.

No caso de Viseu e Aveiro, o aviso laranja é para entre as 09h00 e as 15h00, quando se preveem períodos de chuva, por vezes forte.

Já para os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga o aviso laranja é para o período entre as 06h00 e as 12h00, em que se esperam períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão também sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste, com cinco a seis metros, podendo atingir os 11 metros, no período entre as 03h00 e as 21h00.

O aviso laranja por causa da agitação marítima estende-se aos distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra.