Esperam-se "graves perturbações" no Metro de Lisboa durante os próximos dias

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência deste desabamento © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 29 Setembro, 2020 • 17:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O desabamento na estação de metro da Praça de Espanha, esta terça-feira em Lisboa, provocado pelas obras que decorrem no local, vai provocar constrangimentos na circulação na linha azul durante os próximos dias. O alerta é do próprio presidente do metropolitano, Vítor Domingues dos Santos.

"Os estragos são graves no sentido em que vão demorar tempo a serem reparados. É muito provável que amanhã de manhã tenhamos graves perturbações no funcionamento de toda a rede metropolitana. Vamos tentar ser o mais rápidos possível, mas, para, já é prematuro ter um horizonte de quando conseguimos recuperar a circulação", explicou à TSF Vítor Domingues dos Santos.

O responsável do Metro de Lisboa não tem dúvidas de que o incidente é uma consequência evidente das obras na Praça de Espanha.

"Se não tivessem havido as obras na Praça de Espanha não teria havido incidente, mas o inquérito vai permitir apurar o que se passou. Tínhamos pedido à Câmara para ter o máximo de cuidado. Nesta altura, é muito prematuro fazer um balanço do que se passou", acrescentou o presidente do metropolitano.

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência deste desabamento.

As obras do novo Parque Urbano da Praça de Espanha começaram em 13 de janeiro e deverão estar concluídas este ano.

Na altura do lançamento da empreitada, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse que a intervenção inclui "um número muito significativo de árvores", zonas de "clareiras de fruição", parques infantis, esplanadas e quiosques, retomando a água como "elemento central" do espaço.

Medina considerou que o parque vai "permitir uma melhor vivência" a todas as pessoas que vão poder atravessar a pé a Praça de Espanha, utilizando uma ponte pedonal que a ligará à Gulbenkian.

A empreitada, lançada com um preço base superior a seis milhões de euros, inclui também uma transformação da rede viária atual em dois grandes cruzamentos.