Espinho só volta a ter banhos na Praia da Baía na próxima quarta-feira

Só fica desaconselhada a atividade aquática nos 100 metros de comprimento da Praia da Baía

A Praia da Baía, em Espinho, continuará interditada a banhos até ao final de terça-feira, revelou esta sexta-feira o coordenador da proteção civil nesse concelho do distrito de Aveiro, após análises às águas que provocaram alergia em oito crianças.

Esse desaconselhamento temporário da ida a banhos surge depois de esta quarta-feira as referidas crianças, com idades entre os sete e dez anos, terem evidenciado prurido e urticária na pele imediatamente após a sua passagem pelo mar.

Segundo a autarquia, as análises regulares às águas locais ainda no dia anterior tinham dado resultados normais, mas, após a intervenção de bombeiros e profissionais médicos na assistência às crianças, o acesso ao mar da Baía e da praia seguinte, em direção à Rua 37, foi imediatamente barrado pelas autoridades.

Seguiram-se novos testes laboratoriais à água por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e os resultados foram esta tarde divulgados por Pedro Louro, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil e comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho: "Com base nos resultados das análises, a Praia da Baía continuará interditada até ao dia 31 de agosto, inclusive."

Esse responsável não sabe especificar que elementos foram detetados na composição da água para justificar o desaconselhamento de banhos, mas realça que agora só fica desaconselhada a atividade aquática nos 100 metros de comprimento da Praia da Baía, repondo-se este sábado a normalidade na porção de costa imediatamente a sul.

"O areal da Baía continua a poder utilizar-se normalmente", acrescenta Pedro Louro.

Quando à vigilância da praia para garantia de que nenhum banhista entre no mar até à próxima quarta-feira, "esse controlo caberá entretanto à Polícia Marítima".