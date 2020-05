Esplanadas contra a crise permitem que bifanas de Vendas Novas saiam à rua

Contra a pandemia da Covid-19 que afetou as mais célebres bifanas do país, Vendas Novas apostou na criação de esplanadas em plena via pública. A autarquia chegou a cortar duas ruas ao trânsito para assegurar distanciamento entre as mesas. Em menos de uma semana, há quem registe aumento do negócio e há quem continue à espera de melhores dias.