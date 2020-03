Esquadra da PSP de Queluz tem 19 polícias em isolamento

© Bruno Lisita/Global Imagens

Por Ana Sofia Freitas 23 Março, 2020 • 15:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em plena pandemia de Covid-19, há esquadras da PSP que, por esta altura, estão a funcionar apenas com o apoio das subunidades vizinhas, uma vez que há muitos policias em isolamento.

À TSF, o porta-voz da PSP, Nuno Carocha, explicou que para já, de entre as esquadras "que estão a trabalhar com o apoio das subunidades mais próximas", o caso mais complicado no país é o da de Queluz, em Sintra.

"Após a entrada em isolamento social de 19 polícias, a esquadra continua a trabalhar", assegura Nuno Carocha. A PSP espera agora que estes polícias "recebam os resultados dos exames epidemiológicos e possam regressar rapidamente ao trabalho".

Apesar das dificuldades sentidas, o intendente Nuno Carocha garante que "o trabalho da polícia não está comprometido", uma vez que os planos de contingência já previam esta possibilidade.

As esquadras "estão todas preparadas para trabalhar em rede", pelo que a PSP diz conseguir manter a segurança das populações.