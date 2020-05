"Está a acentuar-se o número de novos casos nos bairros mais pobres"

Novos focos de contágio © José Coelho/Lusa

O delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo afirma que estão a ser feitas cercas individuais a alguns novos infetados com o coronavírus. O isolamento dos casos positivos é a forma para controlar propagação localizada do vírus. Mário Durval reconhece que não é normal o agravamento da situação na região onde, esta terça-feira, se registaram 96% dos novos casos do país.

Mário Durval explica que "está a acentuar-se" o número de novos casos com origem em "bairros pobres, e portanto, com maior risco de contágio", refere o delegado de saúde. "O que estamos a fazer é, à volta da pessoa que possivelmente pode infectar, estabelecemos um cerco. Cada infetado deve ser isolado. Essa é que deve ser a regra", explica.

Esta terça-feira foram registados novos 219 casos de coronavirus, sendo 211 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

