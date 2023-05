"Está a ser difícil." Professores de informática preparam computadores para provas de aferição

© Artur Machado (arquivo)

Na Escola E.B 2/3 de Santo António, nos dois últimos dias, os professores de informática têm andado numa correria. Na segunda-feira, depararam-se com a necessidade de instalar uma nova aplicação nos computadores, para que os alunos pudessem realizar a prova de aferição da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação.

"Está a ser difícil, muito difícil", afirma Carlos Luís, o diretor do agrupamento João de Deus, ao qual pertence a escola.

"Nós tínhamos a primeira prova marcada para hoje, teve que ser adiada", conta. O diretor garante que recebeu a informação sexta-feira ao final da tarde. "Eu já estava em casa, eram oito da noite quando fui informado e ninguém sabia de nada."

Conta que foi preciso mobilizar seis professores de informática, que tiveram de deixar de dar aulas aos seus alunos durante dois dias para preparar os computadores. Só que alguns sistemas operativos não aceitam a aplicação que o Ministério da Educação previu para realizar as provas.

"Há alunos que têm sistema operativo Windows, outros têm Macintosh, outros tablets, então não foi possível colocar em todos os computadores", revela Vítor Guerreiro, um dos professores de informática.

Assim, para que não se verifiquem contratempos, neste agrupamento as escolas vão fornecer alguns computadores aos estudantes durante a prova de aferição.

Os professores já prevêm que os próximos dias serão para preparar os computadores para as provas seguintes, as do 2.º e 5.º anos de escolaridade, que se realizarão todas em formato digital.

O diretor deste agrupamento admite que o digital já é o presente, mas considera que é preciso não descurar o papel.

"Se queremos que os alunos leiam, temos que lhes proporcionar experiências de leitura que não se fazem exclusivamente num computador", considera. Afirma que o digital "é um caminho que é preciso trilhar, mas com cuidado". "É preciso ter consciência dos objetivos que pretendemos alcançar", conclui.