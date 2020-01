"Está a tardar um bocadinho." Bispo de Angra do Heroísmo preocupado com portos das Flores e Corvo

Ilha do Corvo, nos Açores © Eduardo Costa/Lusa

D. João Lavrador, o bispo de Angra do Heroísmo está preocupado com a situação dos portos das ilhas das Flores e do Corvo, depois da destruição provocada pelo furacão Lorenzo, no início de outubro passado. D. João Lavrador sublinha que o abastecimento de bens e situações de emergência está a demorar.

"Realmente está a tardar um bocadinho. É preciso criar condições para repor novamente o porto, seja nas Flores ou no Corvo, para que os barcos, que são essenciais para levar e trazer os bens necessários, possam atracar", explicou à TSF D. João Lavrador.

O bispo de Angra do Heroísmo esteve esta sexta-feira de manhã em Bragança para o tradicional pequeno-almoço com a comunicação social que o bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, faz todos os anos, a 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas.