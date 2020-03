Está aberto o concurso das Sardinhas das Festas de Lisboa

Por Cátia Carmo 05 Março, 2020 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

As Festas de Lisboa estão aí à porta. Prova disso é o arranque do concurso das Sardinhas das Festas de Lisboa, esta quinta-feira. A competição organizada pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) prolonga-se até 6 de abril e desafia qualquer pessoa a desenhar uma das sardinhas mais originais do ano.

Caso queira participar no concurso pode desenhar a sua sardinha com caneta e papel ou recorrer a dispositivos digitais, como um computador ou tablet. Não há limites de idade, nacionalidade ou imaginação e até pode enviar a sua sardinha por e-mail ou correio tradicional, como preferir.

Ao contrário dos anos anteriores, em 2020 vão haver 10 sardinhas vencedoras. Seis escolhidas pelo júri, as três mais votadas nas redes sociais e uma saída da Turma da Sardinha, uma parte da competição dedicada a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

Todas as 10 sardinhas premiadas vão entrar na campanha de comunicação das Festas de Lisboa'20 e receber um prémio no valor de 1500 euros. Os vencedores vão ser anunciados a 31 de maio. O regulamento, as informações e inscrições estão disponíveis online.