Estação de Metro da Cidade Universitária encerrada entre 29 de outubro e 5 de novembro

A estação de Metro da Cidade Universitária, em Lisboa, vai estar encerrada entre os dias 29 de outubro e o dia 5 de novembro. Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa revela que o encerramento acontece por razões de segurança devido às obras na via-férrea, no troço entre o Campo Grande e Entrecampos.

Ainda segundo a empresa, vai ser reforçado o número de comboios na Linha Verde, com uma redução dos tempos de espera, de modo a que possa ser uma alternativa.

De acordo com a nota, as estações Campo Grande (linha Amarela) e Entrecampos mantêm-se em funcionamento, contudo com alterações de serviço. No Campo Grande, o cais de embarque no sentido Odivelas estará em funcionamento para partidas e chegadas. Já o cais de embarque no sentido Rato estará encerrado

Em Entrecampos, o cais de embarque no sentido Odivelas estará em funcionamento para partidas e chegadas, mas o cais de embarque no sentido Rato estará igualmente encerrado.

Este encerramento acontece em semana de Web Summit e durante o fim de semana das eleições para a presidência brasileira que, em Portugal, decorrem na Cidade Universitária.