Metro de Lisboa. Estação do Alto dos Moinhos encerrada a partir das 21h00

© João Relvas/Lusa

Por Clara Maria Oliveira com Lusa 25 Outubro, 2022 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A estação de metro do Altos dos Moinhos, em Lisboa, irá encerrar às 21h00 desta terça-feira, anunciou o Metropolitano de Lisboa. A empresa explica que o encerramento garante "uma melhor gestão do fluxo de circulação e a segurança dos adeptos no final do jogo Benfica-Juventus".

"De forma a garantir uma melhor gestão do fluxo de circulação e a segurança dos adeptos no final do jogo Benfica - Juventus, a estação Alto dos Moinhos será encerrada hoje, a partir das 21h00, reabrindo amanhã dia 26 de outubro pelas 06h30", anunciou o Metropolitano de Lisboa.

⚠️De forma a garantir uma melhor gestão do fluxo de circulação e a segurança dos adeptos no final do jogo Benfica - Juventus, a estação Alto dos Moinhos será encerrada hoje, a partir das 21h00, reabrindo amanhã dia 26 de outubro pelas 06h30. - Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) October 25, 2022

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa realizam esta terça-feira uma greve de 24 horas por melhores condições de trabalho e aumentos salariais, mas foram decretados serviços mínimos de 25% da circulação.

Os efeitos da paralisação começaram-se a sentir ainda na noite de segunda-feira, com o encerramento de todas as estações às 23h00.

Esta terça-feira, o metro vai funcionar "das 06h30 às 01h00, mas a 25% da circulação normal, prevendo-se tempos de espera superiores ao habitual já que, de acordo com a decisão do Tribunal Arbitral, foram decretados serviços mínimos obrigatórios de 25%", segundo indicou a empresa numa nota divulgada no seu 'site'.

Ainda segundo a empresa, a normalização do serviço é esperada a partir das 06h30h de quarta-feira.