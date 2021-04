Estacionamento em Lisboa voltará a ser pago a partir de 14 de abril

© Zdenek Klein/Unsplash

A câmara de Lisboa quer que o estacionamento em Lisboa volte a ser pago a partir do dia 14 de abril. O executivo municipal aprovou a proposta na reunião camarária desta quinta-feira, apurou a TSF, mas ainda precisa da aprovação pela assembleia municipal, que se reúne no dia 13 de abril.

Esta quarta-feira, o PSD tinha defendido, na TSF, que a gratuitidade do estacionamento deveria manter-se, pelo menos, até julho para responder à crise provocada pela pandemia.

No dia anterior, também o CDS tinha defendido que o estacionamento não deveria voltar a ser pago já no início de abril, mas apenas no dia 19, data em que os alunos do ensino secundário e do superior retomam as aulas. A data coincide também com a reabertura das lojas e restaurantes, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, a 2 de fevereiro, a suspensão temporária do pagamento de estacionamento na via pública tarifado pela EMEL, com os votos contra do PS e a favor das restantes forças políticas.

A medida (proposta pelo CDS-PP) já tinha sido aprovada pela Câmara de Lisboa, em 21 de janeiro, com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, BE e PCP e os votos contra do PS, que tem um acordo de governação da cidade com o Bloco.

Três dias depois (24 de janeiro), a autarquia, presidida por Fernando Medina (PS), anunciou que o pagamento do estacionamento iria ser suspenso a partir de 25 de janeiro, devido ao confinamento decretado pelo Governo devido à pandemia de Covid-19.