Estado comparticipa fármaco para emagrecer como antidiabético, Reportagem TSF premiada e outros destaques

O Estado está a comparticipar um fármaco para emagrecer como antidiabético. A notícia, avançada pela TSF, marcou a tarde informativa desta sexta-feira. Representantes de diabéticos e endocrinologistas pedem a intervenção das autoridades para regrar o que é já um fenómeno em vários países.

A semana acaba com boas notícias para a TSF. O jornalista Nuno Guedes e o sonoplasta Pedro Picoto venceram o Prémio Gazeta de Rádio, com a reportagem da TSF "A Ilha do Tempo". Ouça e leia o trabalho premiado.

Esta sexta-feira, o Governo propôs aos sindicatos da Função Pública reduzir de quatro para dois anos a progressão remuneratória dos técnicos superiores, não estando ainda fechado o calendário e valores. À saída da ronda suplementar, mariana Vieira da Silva destacou o "esforço negocial" do Governo e sindicatos no sentido de um acordo.

Menos sorridente, a Frente Comum Sindicatos lamentou que o Governo tenha insistido na proposta de valorização salarial da função pública, considerando que esta empobrece os trabalhadores, e não afastou a realização de uma greve ainda este ano.

Na justiça, o Ministério Público acusou um professor de Educação Moral e Religião Católica da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Famalicão, de 95 crimes de abuso sexual de menores dependentes, sendo as vítimas 15 alunas.

Na política, Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defendeu-se das acusações de incompatibilidades, garantindo que deixou a empresa NTPE semanas antes de assumir o cargo no Governo. Sobre os fundos alegadamente atribuídos ao marido, afirmou que o Ministério nunca teve qualquer interferência na atribuição.

Em Berlim, o primeiro-ministro português defendeu esta sexta-feira que "em condições normais" o gasoduto ibérico "deve ligar-nos a França", mas se tal não for possível, "que nos ligue a Itália", o país mais próximo. Outras soluções podem ser "mais difíceis" e "mais caras", sublinhou o chefe do executivo português, em Berlim, após uma reunião com Scholz e Sánchez sobre a energia. Em todo o caso, afirmou, França "não vai querer estar isolada" no apoio ao novo gasoduto.

A política britãnica conheceu esta sexta-feira mais um episódio turbulento. Depois de ter estado pouco mais de 30 dias como ministro das Finanças, Kwasi Kwartengo, foi demitido. Liz Truss justificou o afastamento com o "interesse nacional" e prometeu continuar fiel ao compromisso da estabilidade económica do país.

Conhecido Hagrid nos filmes da saga Harry Potter, Robbie Coltrane morreu esta sexta-feira, aos 72 anos. A notícia foi confirmada pela agente através de um comunicado, no qual acrescenta que o comediante morreu num hospital perto de Falkirk, na Escócia.

Para Portugal, agosto foi, até agora, o melhor mês de sempre para o turismo, confirma esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os proveitos de agosto nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram os 797 milhões de euros, um valor nunca atingido pelos hotéis em Portugal.

Nos EUA, ficou a saber-se na tarde desta sexta-feira que o atirador que matou cinco pessoas num percurso pedestre na capital da Carolina do Norte é um adolescente de 15 anos que foi hospitalizado em estado crítico.

O dia fica ainda marcado pelas declarações de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que afirmou não planear mais ataques "massivos" contra à Ucrânia "por enquanto" e que o Kremlin não é destruir o país. ​​