Estado de calamidade. Mais de 700 estabelecimentos a violar regras e 42 multas por falta de máscara

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna © Nuno Veiga/Lusa

Por Cátia Carmo 08 Maio, 2020 • 19:19

Nestes primeiros dias de estado de calamidade foram encerrados 767 estabelecimentos que violaram as regras sobre a permissão de abertura e suspensos outros 30 que violavam regras sobre o regime de take away, revelou Eduardo Cabrita, após uma reunião sobre a situação de calamidade.

"Relativamente à utilização de máscaras ou viseiras foram registadas 42 situações de incumprimento de uso de máscara e 830 situações de incumprimento de uso de máscara noutros espaços fechados", explicou o ministro da Administração Interna.

Para o próximo fim de semana, o MAI aconselha que os portugueses limitem a circulação apenas a deslocações essenciais.

"As ações de verificação de circulação têm agora uma natureza distinta, mas o dever cívico de recolhimento é preciso para que os bons resultados possam ser consolidados. As forças de segurança estarão atentas a situações que levem a ajuntamentos superiores àquilo que está permitido legalmente", afirmou o ministro da Administração Interna.

Quanto às celebrações do 13 de maio, Eduardo Cabrita sublinhou que as forças de segurança vão trabalhar em coordenação com os responsáveis pelo Santuário de Fátima e com a autarquia local para tomarem as medidas necessárias.