Estado de emergência: 54 detidos e 1031 estabelecimentos encerrados

Por Cátia Carmo 26 Março, 2020 • 19:34

A PSP e a GNR detiveram, até às 18h00 desta quinta-feira, 54 pessoas por desobediência ao estado de emergência decretado por causa da pandemia do novo coronavírus e encerraram 1031 estabelecimentos por incumprimento.

Em Portugal a Covid-19 já provocou 43 mortes, mais dez do que na véspera, e 2995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados da Covid-19 foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência até 02 de abril, cabendo as forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 19 mil morreram.