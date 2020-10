"Estado de emergência aplica-se quando ameaça é de grande gravidade. Não estamos nessa fase"

"Estamos a todo o custo a evitar o confinamento", admite António Lacerda Sales © António Cotrim/Lusa

Lacerda Sales foi questionado esta segunda-feira sobre um possível paralelismo entre o País de Gales, que entrará em confinamento nos próximos dias, e Portugal, onde o número de novos casos ultrapassou os dois milhares na última semana. Cada país tem utilizado a sua estratégia e todas as nações aprendem com as ações de cada um, lembrou o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"Cada país tem usado a sua estratégia estamos a aprender uns com os e outros. Obviamente que estamos a todo o custo a evitar o confinamento porque não podemos ficar fechados todo o inverno." Apesar de o País de Gales ter optado pelo confinamento nas próximas duas semanas, o governante avisa que em Portugal esse regime não será obrigatório se o comportamento individual corresponder às diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

"Essa é uma exigência no meio laboral e familiar: não podemos baixar a guarda", exortou Lacerda Sales, lembrando, no entanto, que todos os cenários são possíveis, dada a imprevisibilidade da pandemia.

Ainda assim, num apelo à serenidade, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde garantiu que o SNS continua a estar preparado para "continuar a dar resposta" aos circuitos Covid e não-Covid. Para António Lacerda Sales,"o estado de emergência aplica-se quando a ameaça é de grande gravidade" e "não estamos nessa fase". Para que tal regime se justfique, o parecer tem de ser suportado por avaliações "técnicas", frisou o secretário de Estado.

