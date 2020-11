Estado de emergência. Autoridades detêm 14 pessoas e encerram 51 estabelecimentos

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O fim de semana ficou marcado por regras restritivas para evitar a propagação da pandemia, com o recolher obrigatório a partir das 13h00. Nas operações de fiscalização, a PSP e a GNR efetuaram 14 detenções, multaram 221 pessoas e encerraram 51 estabelecimentos comerciais.

As detenções foram efetuadas por incumprimento do confinamento obrigatório e desobediência ao encerramento de estabelecimentos.

"No âmbito do Estado de Emergência e da Situação de Calamidade em vigor em Portugal Continental, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuaram, nos dias 14 e 15 de novembro, um total de 221 autos de contraordenação por incumprimento das regras previstas", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI).

O incumprimento pelo uso de máscara na via pública foi a infração mais cometida pelos cidadãos, num total de 60 multas, seguindo-se a não utilização de proteção facial nos estabelecimentos (42 autos) e o incumprimento do consumo de bebidas alcoólicas (33 autos).

Houve ainda três eventos com mais de cinco pessoas interrompidos pelas autoridades policiais.

Aos 51 estabelecimentos encerrados, juntam-se sete estabelecimentos com a atividade suspensa. O MAI explica que se deveu ao incumprimento dos horários estabelecidos e ao funcionamento ou das regras de ocupação.

Por outro lado, o Governo elogia a seriedade dos portugueses, e deixa uma palavra às forças policiais pelo empenho "desde a primeira hora na linha da frente no combate à pandemia".

"O Ministério da Administração Interna enaltece o sentido cívico que os portugueses demonstraram ao longo do fim de semana, em que se verificou o cumprimento generalizado das medidas em vigor, designadamente no que se refere às limitações de circulação."

Por último, o MAI volta a apelar ao "cumprimento rigoroso das medidas impostas".

