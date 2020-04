Estado de emergência, parte III: O que pode e o que (ainda) não pode fazer

© Nuno Veiga/Lusa

Por Carolina Rico 17 Abril, 2020 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O período de extensão do estado de emergência até 2 de maio mantém a "estabilidade" das medidas já tomadas no período anterior, anunciou o ministro da Administração Interna em conferência de imprensa. Este será um "gradual, progressivo, mas sobretudo seguro, regresso à normalidade", nas palavras de Eduardo Cabrita. Afinal, o que muda?

Já é possível viajar?

Não. As viagens de passeio, férias ou fim de semana prolongado mantém-se interditas. Não são permitidas deslocações que não sejam para ir trabalhar, por motivos de saúde ou para compra de bens essenciais. Nos veículos ligeiros, podem circular apenas duas pessoas por viatura.

Continuam limitadas as entradas e saídas a partir das fronteiras, exceto para transportes de mercadorias para abastecimento.

Operações STOP vão continuar?

As operações das forças segurança vão continuar de forma "proporcional e estreitamente necessário" para cumprimento dos objetivos de "contenção e distanciamento social" previstos no decreto do estado de emergência.

Já é possível ir a Ovar?

A partir da meia-noite, será levantada a cerca sanitária do concelho de Ovar "mediante a aplicação de limitações especiais", incluindo "deveres específicos de cumprimento de regras de higiene e segurança pelos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços de empresas".

Passam a estar autorizadas deslocações para quem trabalha em Ovar ou para quem vive em Ovar e trabalha noutro concelho. Também será possível fazer deslocações por motivos de saúde ou para comprar bens essenciais, mas não "não é possível ir a Ovar passear ou comprar pão de ló", ressalva Eduardo Cabrita.

Nas empresas de Ovar, será possível a "reentrada em funcionamento de algumas atividades industriais", com regras específicas:

- Uso obrigatório de máscara dos trabalhadores das empresas industriais;

- Respeito de um distanciamento mínimo de três metros entre posto de trabalho dentro das unidades empresariais;

- Limitação a 1/3 do número de trabalhadores em simultâneo nos espaços comuns, como por exemplo cantinas.«;

- Limitação do trabalho àqueles que têm mais de 60 anos.

Além disso, as forças de segurança vão manter-se no concelho de Ovar "de forma ativa", mas com características diferentes das atuais.

A decisão foi tomada após uma avaliação feita pela Direção-Geral da Saúde e ouvido o presidente da Câmara Municipal de Ovar.

Vamos celebrar o Dia do Trabalhador?

"O 1º de Maio vai poder ser celebrado, mas com o distanciamento adequado", afirmou Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

O novo decreto do estado de emergência prevê a participação em atividades de celebração do Dia do Trabalhador, mas terão de decorrer com as regras de distanciamento social que a Direção-geral de Saúde vai, entretanto, divulgar.

Também que na próxima semana as forças de segurança e o Ministério da Administração Interna vão entrar em contacto com as centrais sindicais sobre a melhor forma de se realizarem as celebrações do 1.º de Maio.

"Não se trata de manifestações, mas sim de organizar celebrações oficiais", desde que sigam as regras de distanciamento social, reforçou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"As forças de segurança têm uma experiência de relacionamento exemplar com as centrais sindicais na organização de eventos de natureza sindical. Estou certo de que, desta vez também, este diálogo com as centrais sindicais decorrerá dessa forma", destacou Eduardo Cabrita.

As vítimas de violência doméstica vão continuar a ser apoiadas?

Foi determinada uma "prorrogação do período de acolhimento de vítimas de violência doméstica, quer nas casas de abrigo, quer nas respostas de acolhimento de emergência da Rede Nacional de Apoio às Vítimas".

Vai haver reembolsos para viagens canceladas?

O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que estabelece "medidas excecionais e temporárias" para responder aos constrangimentos causados pela pandemia no setor do turismo.

Este "vem proceder a melhorias relativamente às viagens de finalistas e define um regime específico dirigido a viagens organizadas por agências de viagens e turismo, ao cancelamento de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento, e às relações entre agências de viagens e turismo, operadores de animação turística e os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local", pode ler-se no comunicado do conselho de ministros.

Em conferência de imprensa, a ministra Mariana Vieira da Silva explicou que para as viagens e reservas canceladas até 30 de setembro será emitido um vale, até 31 de dezembro de 2021, sendo que nessa data poderão começar os reembolsos.

Apenas ser reembolsadas mais cedo as pessoas que adquiriram as viagens através de agências de viagens estiverem em situação de desemprego.

Estão previstas indemnizações para as PPP?

No caso das parcerias público-privadas, "estão suspensas, durante a vigência do estado de emergência, as cláusulas contratuais e disposições normativas que preveem o direito à reposição do equilíbrio financeiro ou a compensação por quebras de utilização em qualquer contrato de execução duradoura em que o Estado ou outra entidade pública sejam parte, incluindo parcerias público-privadas".

As regras de isolamento obrigatório mantém-se?

Sim. O isolamento mantém-se obrigatório para todas as pessoas infetadas com o novo coronavírus e que se encontram em vigilância pelas autoridades de saúde.

Tal como até aqui, é proibido "todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência", sob pena de se incorrer no crime de desobediência, punível com até um ano de prisão.

Para os grupos de risco (idosos, doentes oncológicos e imunodeprimidos, diabéticos, hipertensos, entre outros), mantém-se um dever "especial" de proteção, ou seja, devem apenas apenas sair de casa em circunstâncias excecionais e necessárias: para ir ao supermercado, ao médico, à farmácia, aos CTT ou para pequenos passeios de animais domésticos.

À restante população cabe o dever de estar em recolhimento domiciliário e de evitar deslocações desnecessárias.

Que estabelecimentos podem estar abertos?

Nada muda neste novo período de estado de emergência face ao anterior decreto. Podem ficar abertos:

Minimercados, supermercados, hipermercados, frutarias, talhos, peixarias, lotas, padarias, mercados que vendessem produtos alimentares, produção e distribuição agroalimentar, restaurantes e estabelecimentos que vendessem bebidas, apenas para efeitos de take-away e entregas ao domicílio, negócios de confeção de refeições prontas a levar para casa, serviços médicos e serviços de saúde e apoio social, farmácia e postos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, negócios de produtos médicos e ortopédicos, oculistas, estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene, de produtos naturais e dietéticos, serviços públicos essenciais, com respetiva reparação e manutenção (água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviço de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana), serviços de transporte coletivo, papelarias e tabacarias, jogos sociais, clínicas veterinárias, vendas de animais e respetiva alimentação, estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes, estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles, drogarias, lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage, postos de abastecimento de combustível e estabelecimentos de venda de combustíveis, estabelecimentos de manutenção e reparação de automóveis, de motociclos, tratores e máquinas agrícolas, venda de peças e acessórios, serviços de reboque, venda e reparação de eletrodomésticos, de equipamento informático e de comunicações, serviços bancários, financeiros, seguros, atividades funerárias e relacionadas, manutenções e reparações ao domicílio, atividades de limpeza, de desinfeção, desratização e semelhantes, serviços de entrega ao domicílio; estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, que podem também prestar serviços de restauração e venda de bebidas.

Que estabelecimentos têm de encerrar?

Também aqui não há alterações. Têm de se manter fechados:

Discotecas, bares, salões de dança e de festa, circos, parques de diversão e recreativos para crianças, parques aquáticos, jardins zoológicos (com a garantia dos cuidados aos animais assegurada), pistas de ciclismo, campos de futebol e rugby e outros locais destinados a práticas desportivos de lazer, como pavilhões ou recintos fechados, campos de tiro, courts de ténis ou padel, pistas de patinagem, hóquei no gelo, piscinas, rings de boxe e artes marciais, circuitos permanentes de motas, automóveis e similares, velódromos, hipódromos, pavilhões polidesportivos, ginásios e academias, pistas de atletismo, estádios, provas e exibições náuticas e aeronáuticas, desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas, máquinas de vending, auditórios, cinemas, teatros, salas de concertos, museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares (sem prejuízo de acesso para conservação e segurança), bibliotecas e arquivos, praças, locais, instalações tauromáquicas, galerias de arte e salas de exposições, pavilhões de congressos, salas polivalentes, de conferências ou pavilhões multiusos, casinos, estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, bingos, salões de jogos e salões recreativos, restaurantes e bares de hotel, exceto para take-away, bares, restaurantes e bares de hotel, exceto para entrega de refeições aos hóspedes, esplanadas, termas e spas.

Os serviços públicos continuam a funcionar?

Os serviços públicos vão continuar a operar em teletrabalho. Os estabelecimentos de atendimento ao público continuam encerrados, com alternativa de atendimento via telefónica ou online. As Lojas do Cidadão tinham permissão para continuar abertas. Os serviços ou venda de produtos absolutamente essenciais podem manter-se abertos e os transportes públicos mantêm-se a circular.

Algo muda nas celebrações religiosas?

As missas e a participação de familiares em funerais continuam interditos, com deslocação do cadáver para "diretamente do local do óbito para o cemitério pretendido, o qual deverá ser o mais próximo possível do local do óbito". É permitida a presença de um padre e de até dez pessoas, desde que se tratem de "familiares próximos".

O estado de emergência vigora em Portugal desde o dia 19 de março e, de acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal. António Costa afirmou esta quinta-feira esperar "que esta seja a última vez" que se decreta o estado de emergência em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19