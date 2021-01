Estado de emergência renovado, destituição de Trump mais perto e outros destaques TSF

Porto © Pedro Correia/Global Imagens

Está aprovada a renovação do estado de emergência, apesar dos votos contra dos deputados do PCP, PEV, Iniciativa Liberal, Chega e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira. O assunto está na ordem do dia e a TSF explica-lhe tudo aqui.

O processo de identificação dos idosos que querem votar está a ser acelerado. A TSF contou esta manhã que foi pedido a um lar que até "ao final do dia" preencha um questionário que identifique o nome completo do idosos, número de cartão de cidadão, data de nascimento, concelho, morada e nome do lar. Conheça aqui os contornos da história.

Uma reportagem da SIC esteve na origem de uma demissão no Governo cabo-verdiano, com a identificação de um financiador do partido Chega, cidadão português, que foi nomeado cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, Estados Unidos. A história continua a causar incómodo em Cabo Verde, e o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva sentiu necessidade de explicar. Para ler, aqui.

Negativo, positivo, negativo, negativo. A história da obrigatoriedade de Marcelo Rebelo de Sousa cumprir isolamento não termina com aqui. Agora, sabe-se que o chefe de segurança do Presidente da República testou positivo à Covid-19, e pode conhecer as implicações do caso aqui.

Uma procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa ordenou à PSP que vigiasse dois jornalistas. O caso remonta há dois anos e envolveu um jornalista da Sábado e um ex-jornalista do Correio da Manhã. A revista Sábado denunciou e a TSF conta-lhe tudo aqui.

Nos Estados Unidos da América, Mike Pence pode mesmo ser obrigado a ativar a 25ª. emenda, depois de a Câmara dos Representantes ter exortado o vice-presidente a ativar esse procedimento, declarando o chefe de Estado inapto para as funções presidenciais. Pode ler tudo aqui.