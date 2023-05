Estado paga até três mil euros por partos no privado

© Natacha Cardoso/Global Imagens (arquivo)

Por Dora Pires 25 Maio, 2023 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já está aberta a candidatura de hospitais privados com fim lucrativo ou do setor social que aceitem fazer partos a mulheres seguidas em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O anúncio publicado num jornal diário esta quarta-feira adverte que só podem candidatar-se unidades de saúde que nos últimos dois anos tenham feito, em media, pelo menos 700 partos por ano.

O Ministério da Saúde propõe-se pagar entre dois e três mil euros por cada parto, consoante seja normal ou por cesariana. O documento especifica que os operadores privados podem fazer mais barato, com desconto, mas ficam proibidos de contratar médicos do SNS nesse período para a realização de partos.

O texto da convenção foi homologado na passada terça-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, diz que só podem ser encaminhadas para o privado as grávidas até às 36 semanas de gestação e sem patologia grave associada. Ou seja, os casos onde se preveja que nem a mãe nem o bebé venham a precisar de cuidados intensivos.

O protocolo atribui ao INEM a responsabilidade de encaminhar para os privados as grávidas que não tenham vaga nas maternidades do SNS, e também será o INEM a garantir que existe vaga adequada no privado. Já a mulher é informada do lugar onde vai ter o filho e terá de dizer aceita essa mudança.

Esta alternativa está apenas disponível para os partos que venham a ocorrer na região de Lisboa e Vale do Tejo a partir de dia 1 de junho. A convenção é valida por quatro meses, até setembro, mas, se for preciso pode ser prorrogada mês a mês.

Ao que a TSF apurou, o maior hospital do pais, o hospital de Santa Maria, vai encerrar o bloco de partos para obras em agosto, e uma vez que o concurso público internacional ainda nem foi lançado, só deverá reabrir em fevereiro ou março de 2024.

Assim, este recurso aos privados cobre o período de verão, mas não o das obras devendo terminar antes do final dos trabalhos.