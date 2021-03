Estado português foi alvo de ciberespionagem e pandemia abriu portas à extrema-direita

© Fred Tanneau/AFP

Por Carolina Rico 31 Março, 2021 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020, que será entregue na quarta-feira pelo Governo à Assembleia da República, revela os "os mais baixos índices" de criminalidade desde que há registo.

Num ano marcado pelo confinamento devido à pandemia de Covid-19, a criminalidade geral reduziu cerca de 11% no ano passado face a 2019 e a criminalidade violenta e grave registou uma descida superior a 13%. No entanto, a burla informática, que teve "um aumento bastante significativo".

Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias, que teve acesso ao RASI, entre os crimes informáticos registados em 2020 há casos de ciberataques contra o Estado Português por parte de outros países.

Houve um "aumento da espionagem através de ameaças persistentes, tecnologicamente avançadas, de origem estatal, direcionadas a importantes centros de informação do Estado português", revela o relatório.

Já o Diário de Notícias acrescenta que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) destaca no RASI 2020 a aproximação entre grupos de extrema-direita e "negacionistas da pandemia".

"O confinamento imposto aumentou o tempo de exposição da sociedade em geral, e dos jovens em particular, aos meios online e abriu um leque de oportunidades para que os movimentos radicais de extrema-direita disseminassem conteúdos de propaganda e desinformação digital, com vista a aumentar as suas bases de apoio, galvanizar os sentimentos antissistema e a reforçar a radicalização com base xenófoba, recorrendo ao discurso apelativo da violência e do ódio."

Existem "riscos de radicalização violenta online de jovens portugueses, que poderão conduzir nos próximos anos ao agravamento da ameaça" de movimentos extremistas, alertam o SIS.