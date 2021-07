© Adelino Meireles/Global Imagens

Por TSF 30 Julho, 2021 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estado vai pagar o salário de trabalhadores que queiram estudar. A notícia é avançada, esta sexta-feira, pelo jornal Expresso, que revela que esta licença para trabalhadores interessados em melhorar competências vai ter custo zero para as empresas e será financiada por fundos europeus.

A atribuição das licenças é uma forma de aplicar os dinheiros europeus nos apoios a trabalhadores e empresas, mas o Expresso garante que o programa tem mais medidas, que incluem as áreas dos transportes e habitação e matérias fiscais.

Esta medida, em particular, é uma espécie de licença sabática: o trabalhador vai estudar e o Estado financia o salário do funcionário através dos fundos europeus, sem custos para as empresas.

Trata-se de uma promessa do PS inscrita no último programa eleitoral. Na altura, os socialistas prometiam a criação de um programa de licenças para formação que permitisse a requalificação de pessoas ao longo da vida, com a possibilidade de substituir os trabalhadores que estejam fora a estudar.

A medida faz ainda parte de um acordo assinado esta semana entre patrões, Governo e a UGT, para incentivar a formação profissional com um orçamento de 5,5 mil milhões de euros, negociações que estão a decorrer em paralelo à discussão orçamental feita com os parceiros parlamentares.

O Expresso escreve que o objetivo de António Costa é "aumentar o rendimento disponível das famílias" através do "reforço das políticas públicas".

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou ao jornal que as negociações estão em curso em sede de concertação social. Ana Mendes Godinho afirma que "a lógica é promover um triângulo que passa pela valorização dos trabalhadores no mercado de trabalho, a promoção da conciliação da vida familiar e profissional e o reforço das políticas públicas que permitam o aumento dos rendimentos das famílias, sobretudo as mais jovens"

Ouvido pela TSF, José Abraão, sindicalista da FESAP, elogia a medida, mas prefere esperar para ver os resultados.