"Estamos a trabalhar para recuperar o bom estado das águas" na Pateira de Fermentelos

O presidente da autarquia sublinha que podem estar em causa comportamentos negligentes e criminosos

A Câmara de Águeda pediu medidas urgentes ao Governo por causa das descargas poluentes na Pateira de Fermentelos. O presidente da autarquia escreveu ao ministro do Ambiente, para pedir a abertura de um inquérito, sublinhando que podem estar em causa comportamentos negligentes e mesmo criminosos.

Em declarações à TSF, Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portugal do Ambiente (APA), responsável pelos recursos hídricos, referiu que estão a tentar resolver o problema.

"Estamos a montar uma operação com mais meios para avaliar as descargas que eventualmente ocorreram no Cértima e que afluem à Pateira de Fermentelos", explicou, referindo que "é um trabalho mais exigente para tentar identificar a origem destas descargas". O objetivo é "acima de tudo criar condições para recuperar o bom estado da massa de água do rio Cértima, do Levira e da Pateira de Fermentelos".

O vice-presidente da APA mencionou que o ano passado aconteceu um episódio semelhante em que a resposta envolveu os municípios e "deu origem depois a um projeto para recuperar toda a parte entre o Cértima e a foz junto à Pateira de Fermentelos".

A Lagoa está ligada ao rio Cértima, um dos afluentes do rio Vouga. O alerta da câmara de Águeda foi enviado para o ministro do Ambiente e também para a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.