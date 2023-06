"Estamos em festa." Bica vence Marchas Populares de Lisboa

Por TSF/Lusa 13 Junho, 2023 • 07:05 Partilhar este artigo Facebook

A Bica venceu a edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa. De acordo com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da iniciativa, em segundo lugar ficou o Bairro Alto e em terceiro lugar o bairro de Alfama.

Ouvida pela TSF, Rosa da Bica, uma moradora, afirma que o bairro "está em festa". "Isto são gritos de meia-noite, já ninguém vai à cama, a Bica já não vai à cama. O povo saiu todo à rua", sublinha.

Ouça aqui as declarações da moradora Rosa da Bica à TSF

Questionada sobre qual terá sido o segredo deste ano, Rosa acredita que foi "a perda da coletividade, o Marítimo Lisboa Clube e a demonstração de que, mesmo sem coletividade, o amor a este bairro é único".

O repórter TSF Rúben de Matos testemunha a festa no bairro da Bica

© Rúben de Matos/TSF

A Bica já não ganhava o concurso das Marchas Populares de Lisboa há 20 anos.

No bairro da Bica ninguém dormiu e a festa continua de manhã. Ouça a reportagem de Rúben de Matos

Outros 17 grupos competiram este ano: Marvila (4.º lugar), Alto do Pina (5.º), Alcântara (6.º), Madragoa (7.º), Carnide (8.º), Penha de França (9.º), Mouraria (10.º), São Vicente (11.º), Bairro da Boavista (12.º), Belém (13.º), Castelo (14.º), Olivais (15.º), Santa Engrácia (16.º), Graça (17.º), São Domingos de Benfica (18.º), Ajuda (19.º) e Lumiar (20.º).

Carla Madeira, presidente da junta de freguesia da Misericórdia, está duplamente feliz: a Bica foi a vencedora e o Bairro Alto ficou em 2.º lugar

A EGEAC deu conta de outras distinções: Alfama e Bica ganharam na categoria de Melhor Coreografia, enquanto a Melhor Cenografia foi para Alfama e Lumiar.

O Melhor Figurino foi atribuído a Alcântara, Alfama e Madragoa. A distinção de Melhor Letra foi para Alfama e Bica.

Alfama venceu também na Melhor Musicalidade e na Melhor Composição Original com "A Sina do Estivador", juntamente com "A Vedeta é Carnide" de Carnide.

O Melhor Desfile da Avenida foi para as marchas do Bairro Alto e da Bica.

A Marcha Infantil das Escolas de Lisboa abriu a 89.ª edição do desfile na Avenida da Liberdade, seguindo-se as três marchas extraconcurso: Santa Casa, "A Voz do Operário" e Mercados, indicou a EGEAC, na mesma nota.