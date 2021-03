Odivelas lança programa de apoio às famílias e empresas no valor de 1,2 milhões

Hugo Martins, presidente da Câmara Municipal de Odivelas © Orlando Almeida/Global Imagens

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou um conjunto de medidas de apoio às famílias, empresas, instituições sociais, associações desportivas, culturais e juvenis, no valor de 1,2 milhões de euros. Estas medidas estão incluídas no programa da autarquia "Estamos Juntos".

Em comunicado, o município refere que este programa tem como objetivo fazer face às consequências da pandemia de Covid-19, englobando quatro vertentes: "a manutenção e reforço de medidas de apoio já implementadas", "o apoio extraordinário às associações e instituições particulares de solidariedade social", "o apoio extraordinário ao movimento associativo desportivo, cultural e juvenil" e "a criação do Fundo Municipal de Emergência Empresarial (FMEE)".

O presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, aponta que desde o início da pandemia "a boa gestão financeira da autarquia tem permitido apoiar de forma permanente as famílias, as instituições sociais, o movimento associativo e os agentes económicos locais". Contudo, com "o agravamento da situação de emergência verificada nos últimos meses e o agudizar das consequências económicas e sociais exigiu que fizéssemos mais este esforço adicional".

"O Programa Estamos Juntos contempla, assim, um conjunto de medidas importantes e complementares às do Governo, de forma a chegarmos de forma efetiva e mais rapidamente a quem precisa", afirma Hugo Martins, em comunicado.

O FMEE, no valor de 500 mil euros, é uma medida adicional que contempla empresas que tenham tido um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil. No total, estão designados mais de 900 mil euros para empresas, mais de 310 mil para famílias e instituições sociais e mais de 36 mil para o movimento associativo.

