"Estamos muito protegidos." Virologista otimista com evolução da Covid-19 em Portugal

O virologista Pedro Simas está otimista em relação à evolução da Covid-19 em Portugal

O virologista Pedro Simas tem uma perspetiva otimista em relação às previsões da Organização Mundial de Saúde, que alertou esta quinta-feira para uma "grande preocupação" em relação ao ritmo de transmissão da Covid-19 na Europa. Este otimismo do especialista é sustentado pela taxa de vacinação que o país regista.

"Em relação a Portugal, devemos estar alerta, mas não demasiadamente preocupados. Este é um alerta principalmente para aqueles países que têm uma taxa de vacinação menor do que a portuguesa. Sabemos que as vacinas protegem, resolvem o problema. É sobretudo para esses países que uma próxima vaga poderá ser um problema. Em Portugal estamos muito protegidos porque temos 87% da população praticamente vacinada com duas doses. Isso equivale, com imunidade natural, a quase 100% de imunidade da população e podemos considerar que estamos em níveis endémicos", explicou à TSF Pedro Simas.

O especialista considera natural que o número de infeções aumente no nosso país, mas é improvável que se repita o que aconteceu no início do ano.

"É natural que estes níveis de mil infeções por dia que estão a acontecer em Portugal neste momento possam aumentar para três mil, quatro mil ou até mesmo cinco mil infeções por dia por SARS-CoV-2, mas isso não quer dizer que se vá traduzir num número muito grande de internamentos em unidades de cuidados intensivos e mortalidade. É preciso estar muito atento ao número de internamentos, nomeadamente em unidades de cuidados intensivos, e monitorizar. Se acontecer o inesperado, com um problema a aparecer apesar da nossa imunidade, então aí teremos de nos precaver", acrescentou o virologista.

A Organização Mundial da Saúde avisou que a situação da pandemia de Covid-19 na Europa é "muito preocupante" e apontou a cobertura insuficiente de vacinas e o relaxamento de restrições para explicar o aumento de casos nas últimas semanas.

"Estamos num outro ponto crítico para a eclosão da pandemia. A Europa está mais uma vez no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano. A diferença, hoje, é que sabemos mais e podemos fazer mais", disse o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) Europa, Hans Kluge, numa conferência de imprensa.

"A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) se continuarmos nessa trajetória, poderemos ver mais meio milhão de mortes por Covid-19 na região até fevereiro", afirmou.

