"Estamos na pré-história." Brigada do Mar recolhe mais de 900 toneladas de lixo nas praias

Mais de 900 toneladas de lixo recolhido nas praias portuguesas

Com mais de 900 toneladas de resíduos retirados das praias na última década, a ONG Brigada do Mar não tem dúvidas de que o lixo marinho é um problema global e com dimensões maiores do que se possa imaginar. Rute Novais, da Brigada do Mar, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que tem como missão a descontaminação da orla costeira e o combate ao lixo marinho, diz que é difícil reverter os danos causados e Portugal não é exceção.

"O lixo marinho não é um problema das nossas praias, é um problema do mundo. A Brigada do Mar, em 13 anos, recolheu mais de 900 toneladas de lixo, nos primeiros anos fazíamos uma iniciativa por ano e agora fazemos cerca de 30 ações de limpeza e sensibilização por ano. Temos recolhido menos plástico, mas não é possível recolher o microplástico entranhado na terra, na areia, nos oceanos e vai ser difícil reverter a degeneração dos tecidos de coral", alerta Rute Novais, vice-presidente da ONG.

Rute Novais dá alguns exemplos do lixo que recolhem nas praias portuguesas. "Continua a aparecer esferovite, apanhamos lixo de paquetes, embalagens, lâmpadas, garrafas de vidro... Eu moro numa zona de praias selvagens e apanho sempre 30, 40 beatas em poucos minutos. Estamos na pré-história".

A vice-presidente da Brigada do Mar acredita que o caminho passa por reduzir o consumo e defende que os mercados e as indústrias têm que reinventar-se. "Os mercados e as indústrias têm que se reinventar. Estamos a produzir sobejamente mais do que aquilo que necessitamos. A economia tem de mudar urgentemente, isto se quisermos continuar a andar sem máscara, a ser livres de andar na rua 24 horas por dia e se quisermos que as nossas crianças tenham um bocadinho da experiência que tivemos neste planeta", diz Rute Novais.

Na última década a Brigada do Mar recolheu mais de 900 toneladas de lixo marinho e contou com a participação de quase 7700 voluntários. Com a época balnear aberta, a ONG retoma as ações de limpeza de praia em setembro, mas durante o verão mantém ações de sensibilização.