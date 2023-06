"Estamos preocupados." Plano de mobilidade para JMJ ainda não é conhecido

Metropolitano de Lisboa © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, demonstrou-se esta quarta-feira "preocupado" por ainda não se conhecer o plano de mobilidade para Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas admitiu estar "a trabalhar no sentido de encontrar uma resposta".

"O plano de mobilidade que está a ser delineado não é da responsabilidade do Governo. É da responsabilidade da estrutura que está a gerir no conjunto a organização das Jornadas Mundiais da Juventude do nosso lado", explicou Jorge Delgado, em declarações à TSF. "Temos acompanhado (...) para poder dar a resposta mais eficiente possível", acrescentou.

Também à TSF, o presidente do Metro de Lisboa, Vítor Domingos dos Santos partilhou a mesma preocupação e afirmou ser "fundamental" conhecer o plano de mobilidade.

"Nós também estamos preocupados com a inexistência de um plano final de mobilidade. Já temos alguma informação parcial, sobretudo os autocarros (...), mas ainda não temos, digamos assim, a estrutura completa", disse o responsável.

Para Vítor Domingues, vai ser "complicado" receber mais de um milhão de pessoas e "por questões de segurança" algumas estações serão fechadas.

Entre 1 e 6 de agosto, dias das cerimónias no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, o Metro de Lisboa vai "tentar ter o máximo da capacidade disponível" de trabalhadores.

"Vamos iniciar conversações com as oito organizações sindicais e pedir também o especial favor de todos aqueles que têm férias, que têm marcações nesta altura, para tentarem adiar para conseguirmos concentrar o máximo de pessoas quer nas operações e (...) para conseguirmos o melhor serviço público possível", afirmou Vítor Domingues.

Vítor Domingos explicou, ainda, que a implementação no novo sistema contacless nos canais de validação das estações do metropolitano foi "acelerado" para "as pessoas se habituarem" durante o mês de julho e tudo estar pronto para a JMJ.