"Estamos tranquilos." Operação Spring Break da GNR está na estrada

© Maria Augusta Casaca/TSF

Por Maria Augusta Casaca 08 Abril, 2022 • 08:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O autocarro é parado antes de chegar à ponte do Guadiana. A Guarda Nacional Republicana (GNR) pede aos 50 jovens para descerem, tirarem as malas e colocarem-se em fila com a respetiva bagagem. Dois cães farejam as malas dos estudantes. Para Diogo, esta operação não causou qualquer surpresa.

"Já nos tinham avisado, também não trago nada, estamos tranquilos", garante o jovem. A GNR está a realizar um conjunto de ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres e esta é mais uma. O objetivo é prevenir a adoção de comportamentos de risco como o consumo de drogas e álcool, por parte dos jovens que se deslocam nesta altura do ano para o sul de Espanha e Catalunha, em viagens de finalistas e férias escolares.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

Tal como Diogo, também Cátia já estava à espera de que os militares da GNR levassem a cabo esta inspeção antes do autocarro entrar em Espanha. "Todos os anos quando há estas festas, somos sempre parados", constata. "Trazer substâncias ilícitas está fora de questão, se alguém as trazia já as deitou fora", diz a rir.

O capitão Humberto Galego, da GNR de Tavira, explica que os alunos foram sensibilizados nas suas escolas, por antecipação, para não transportarem drogas consigo na viagem. Talvez por isso, nada tenha sido encontrado.

© Maria Augusta Casaca/TSF

O autocarro, que levava alunos finalistas do secundário de Albufeira, Lagos, Lagoa e Portimão, seguiu em direção a Salou, na Catalunha. Em Espanha, espera-os mais vigilância policial.

"A GNR, em conjunto com a Guardia Civil, vai levar a cabo um patrulhamento misto nos locais para onde estes jovens se dirigem, para que eles percebam que há sempre um acompanhamento", explica o militar da GNR

Antes da partida, os militares ainda distribuem aos jovens um panfleto com alguns conselhos alertando para a necessidade de prevenção no consumo de álcool e droga. Com esperança de que alguns deles os leiam pelo caminho.