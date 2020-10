Estanhos artesanais de Bodiosa, em Viseu, à beira da certificação  

Por José Ricardo Ferreira 07 Outubro, 2020 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Enquanto objetos de artesanato e decorativos, os estanhos de Bodiosa começaram a ser produzidos há cerca de 60 anos pela antiga Separadora - Sociedade Mineira do Paiva. A empresa que primeiro apostou neste negócio fechou portas na década de 80, mas a tradição não morreu, graças a dois antigos funcionários, que abriram empresas e apostaram neste produto artesanal.

Em Bodiosa, há hoje duas oficinas que transformam este metal. A mais antiga, a Estanel - Estanifera Da Beira, fabrica desde 1989 os Estanhos Grão Vasco. O fundador é Diamantino Loureiro, de 61 anos, que trabalha no ramo desde os 14.

"Comecei de criança a trabalhar nisto, empreguei-me na fábrica onde se fazia a separação, queima, faziam-se os lingotes, e tinha a parte dos estanhos artísticos, onde eu trabalhava. Foi [lá que aprendi]. Aquilo fechou quando veio uma crise do estanho em barra e então comecei a trabalhar por minha conta, e cá estou. Daqui a uns anitos encosto, mas, para já, não estou a pensar em encostar tão cedo", afirma, com uma gargalhada.

Da antiga empresa, Diamantino foi buscar inspiração e ideias para produzir algumas peças, as mais tradicionais, e que ainda hoje têm procura, como a bacia de barbeiro e gomil, salvas, castiçais, entre outros modelos.

A oficina deste artesão também lançou novas peças, mais modernas, com linhas direitas e mais lisas, num trabalho de inovação que agrada ao público mais jovem.

"São modelos mais lisos, mas atuais, que as pessoas gostam mais. Muitas vezes chega o pai com os filhos e veem as peças atuais e dizem que gostam. Das antigas já não gostam tanto, mas os pais gostam. Antigamente, as pessoas, para decorarem a casa, usavam muito mais material, punham mais peças. Hoje a malta nova já põe menos, não quer tanto trabalho a limpar o pó", acrescenta, entre risos.

A produção dos estanhos artísticos de Bodiosa começa na fundição, onde se faz o molde. Depois de as peças serem desenformadas, há que lixá-las, polir e fazer o acabamento. Os modelos mais simples demoram cerca de meio dia a executar. Já os mais trabalhosos podem levar até dois dias.

Diamantino Loureiro fala, com um brilhozinho nos olhos, do ofício que sempre foi seu e que ensinou aos filhos, que com ele produzem os Estanhos Grão Vasco.

O artesão garante que em Bodiosa não há rivalidade entre as duas oficinas que produzem os estanhos. Os fundadores das duas empresas até já trabalharam juntos.

"Chega para todos, claro que não é muito, mas chega para todos. Ele tem uma empresa pequena e esta também é pequena", atira.

São duas pequenas empresas familiares, mas que fazem sucesso e que ajudam a afirmar o nome de Bodiosa. Os estanhos da localidade são procurados por pessoas, empresas e coletividades de todo o país. Também são vendidos para Espanha e França, entre outros países.

Segundo Pedro Loureiro, filho de Diamantino, o que diferencia os estanhos da localidade é o facto de as peças serem todas feitas em modo artesanal.

"As nossas peças são pesadas, têm mais valor de estanho e, se calhar, é isso que nos diferencia em relação às outras empresas", explica.

A crise causada pela Covid-19 também teve impacto no negócio. Com o cancelamento de eventos festivos, as vendas, sobretudo de lembranças, caíram a pique.

"Antigamente, tínhamos bastantes empresas a procurar-nos para fazer brindes de natal ou coisas para oferecer aos clientes. Trabalhamos muito também com associações e para festas, mas, com esta pandemia, parou muito", refere.

Para valorizar os estanhos de Bodiosa, o município de Viseu avançou com a certificação deste produto artesanal. Um selo que o vereador Jorge Sobrado acredita que pode ajudar os artesãos, até do ponto de vista financeiro.

"É, desde logo, um reconhecimento nacional que se poderá criar, relativamente a um património artesanal e a um saber fazer que ainda hoje se mantém no concelho de Viseu. Por outro lado, é também uma aposta na sua valorização, ou seja, ao criarmos a certificação, damos ao mercado um sinal de que aqui encontra um património que merece a atenção, mas também a justa remuneração", defende, salientando que, com este processo, a autarquia procura também "salvaguardar as condições de sobrevivência de uma atividade" que deve ser "justamente reconhecida, do ponto de vista económico e cultural, pelo país e pelo mercado".

Jorge Sobrado lembra ainda que a tradição dos estanhos em Viseu remonta ao século XIV. O próprio foral de 1513 atribuído por D. Manuel I, já "reconhecia a importância da produção" deste metal no concelho.