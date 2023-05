"Estão em pânico." Um em cada cinco proprietários vendeu casa após medidas para habitação

© Manuel de Almeida/Lusa

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) entende que os resultados do mais recente "Barómetro da Confiança" mostram um "gigante cartão vermelho ao Governo e ao pacote Mais Habitação", revelado a 16 de fevereiro.

"Se a intenção [do executivo] era ganhar a confiança dos proprietários dos imóveis, então o Governo falhou: 85% dos respondentes deste estudo da ALP afirmam que a sua confiança foi afetada pela apresentação e aprovação do pacote "Mais Habitação", escreve a associação em comunicado.

O barómetro indica ainda que um quinto dos proprietários inquiridos vendeu os imóveis que tinha destinados para arrendamento e outros 20% fizeram aumentos extraordinários de renda, "com receio de ficarem posteriormente prejudicados pelas medidas de controlo de rendas anunciadas".

Em declarações à TSF, Menezes Leitão, presidente da ALP, diz que o Governo se precipitou e não antecipou o "impacto que já se está a sentir no mercado".

"Parece um sinal muito significativo de que [os proprietários] deixaram de acreditar no regime do arrendamento que o Governo pretende implementar. Já tínhamos, neste país, a experiência de congelamento de rendas que duraram décadas, o retorno ao congelamento de rendas com os proprietários traumatizados com essa situação tem este resultado: as pessoas estão em pânico", afirma.