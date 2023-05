Condições "reunidas". Ministério confirma provas de aferição eletrónicas "no calendário previsto"

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

O Ministério da Educação garantiu este sábado que "estão reunidas" as condições para realizar as provas de aferição eletrónicas a partir da próxima terça-feira, 16 de maio. "Confirma-se que as provas serão realizadas no calendário previsto", lê-se numa resposta enviada à TSF.

A tutela assinala que o calendário tem início com a prova de aferição de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e que esta, "em particular, poderá ser realizada no período de 16 a 26 de maio, de acordo com a programação de cada escola".

Assim, defende o ministério, a instalação da aplicação para a realização das provas "poderá ser feita de forma gradual, à medida que os alunos são chamados à realização da prova, até ao dia 26 de maio".

Nas instruções divulgadas pelo Júri Nacional de Exames apenas esta sexta-feira, lê-se que as escolas têm de instalar um programa em cada computador que será usado nas provas, pedir credenciais para todos os alunos, criar um servidor se quiserem fazer a avaliação offline e ainda fazer testes reais de preparação.

Em declarações à TSF, a presidente da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI), Fernanda Ledesma, falou em "falta de respeito".

Também os diretores escolares consideram que vai ser impossível conseguir ter tudo pronto para as provas arrancarem na terça-feira. Filinto Lima, presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, acredita que será inevitável adiar algumas provas.

"O grande problema é o curto prazo - em muitas situações vai ser impossível cumpri-lo", afirmou, em declarações à TSF.