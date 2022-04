"Estarei cá quatro anos e seis meses", preço dos combustíveis desce e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

O primeiro dia de debate de Programa do Governo levou ao Parlamento uma nova troca de argumentos entre o primeiro-ministro e o líder do PSD, Rui Rio que levou Costa a deixar, desde já, um aviso aos que dizem que pode estar a preparar uma ida para a Europa: vai estar à frente do Governo "mais quatro anos e seis meses".

A tarde de discussão abriu com Costa a anunciar que o Governo vai descer o ISP e, feitas as contas, os preços da gasolina e gasóleo devem descer 16 cêntimos.

Marcada desde já ficou também a apresentação do Orçamento do Estado para 2022: é na próxima semana.

O apoio às famílias mais vulneráveis, criado pelo Governo para compensar o aumento nos preços dos bens alimentares, chega às famílias a 29 de abril.

O repórter da TSF Rui Polónio esteve em Shevchenkove, uma aldeia entre Mykolaiv e Kherson, na Ucrânia. Yuri, um dos militares que a defendem, já arrisca uma data para o fim da guerra.

E na estrada encontrou Popovich, um homem que tem um plano. Faz turnos de 24 horas, mas não se queixa: os que estão na linha da frente têm vida pior.

Do lado russo há sinais de "perdas importantes". Dmitry Peskov, representante do Kremlin, voltou a negar a autoria russa do massacre em Bucha.

Entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já aceitou o convite para discursar na Assembleia da República.

Na ilha de São Jorge, nos Açores, continuam a ser registados sinais da crise sismovulcânica: desde o início já são mais de 27 mil os sismos registados.

A reportagem da TSF "Apontados a dedo", do jornalista Filipe Santa-Bárbara com sonoplastia de Margarida Adão foi distinguida com o Prémio Jornalismo em Saúde na categoria Saúde. Recorde-a aqui: