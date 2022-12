Estas foram as notícias mais lidas no site da TSF em 2022

A reportagem TSF com António Branco, um médico de família que trabalha em aldeias alentejanas, foi o artigo mais lido do ano.

Um repórter da TSF foi apanhado de surpresa pelas chamas enquanto circulava na A1 durante os graves incêndios de julho na zona centro. O trajeto de dois quilómetros parece não ter fim e os minutos infindáveis ficaram registados em vídeo.

As ruínas de uma cidade com mais de 3400 anos, pertencente ao reino Mitani, no Iraque, foram descobertas em junho por uma equipa de nas margens do rio Tigre devido ao baixo nível que a água atingiu água na barragem de Mossul.

A competição Small World Photomicrography, que convida fotógrafos e cientistas a captar imagens de um mundo apenas visível ao microscópio, destacou este ano esta impressionante imagem ampliada de uma formiga.

A ex-diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA) e uma das peritas que acompanhou a pandemia morreu em setembro.

Pouco depois da invasão à Ucrânia, em março, a Rússia elaborou uma lista de países "hostis", incluindo os Estados-membros da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, entre outros.

Fundada há 83 anos, a reboque da iniciativa do padre da aldeia, a Cooperativa Eléctrica de Vilarinho é uma das nove no país que ainda hoje levam luz à casa dos respetivos fregueses. Na época, foi a forma de romper a escuridão das noites rurais nesta aldeia do concelho de Santo Tirso, hoje é um refúgio de bons preços e serviços modernos. Podia ir mais longe, chegar a outros consumidores, "só que a lei não deixa".

"O meu pai partiu de coração partido", disse a filha de Adriano Correia de Oliveira, entrevistada pela TSF no programa Uma Questão de ADN. A viúva, Maria Matilde, diz que o mais certo seria que o homem a que muitos se referem como o Trovador da Liberdade se teria afastado do PCP: "não sei sequer se continuaria militante. Ele ficou muito magoado."

Foram descobertas em novembro, nas ruínas das antigas termas de San Casciano dei Bagni,24 estátuas de bronze excecionalmente bem preservadas.

As alterações na tabela de IRS podem, no mínimo, levar a variações de mais 0,66% no rendimento líquido anual das famílias, revelam as simulações feitas pela consultora EY, a que a TSF teve acesso.

O Postal do Dia

O Postal do Dia, de Fernando Osório, foi o programa mais ouvido no site da TSF em 2022. Estes foram os episódios mais escutados:

1 - Chamava-se Margarida a mulher que era parte de Mário Centeno

2 - O que saiu da boca de Milhazes pode ser revolucionário

3 - Inês tem 17 anos e irá morrer nos próximos meses, se tudo correr bem

4 - Como explicar que Raquel Seruca tenha morrido de cancro?

5 - ​​​​​​​Terá Ana Moura enlouquecido?

6 - A menina de três anos não foi morta por pessoas más

7 - "As ostras" e os "montes alentejanos" de Catarina Furtado

8 - John Cleese e o "parolo" Herman José

9 - O casamento de Dina Aguiar com um homem mais novo é uma notícia importante

10 - O campeão Jorge Fonseca não é digno de vestir a farda da PSP