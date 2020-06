Estátua do padre António Vieira vandalizada em Lisboa. PSP procura responsáveis

A estátua do padre António Vieira foi pintada de vermelho © DR

Pintada de vermelho e com a palavra "descolonização". A estátua do padre António Vieira, erguida em 2017, foi vandalizada esta quinta-feira em Lisboa.

O ato de vandalismo acontece numa altura em que várias estátuas têm sido vandalizadas nos EUA, na sequência das manifestações e protestos contra a morte do afro-americano, George Floyd.

PSP procura identificar autores

Equipas de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) fizeram diligências na zona do Largo Trindade Coelho, em Lisboa, onde uma estátua do Padre António Vieira foi vandalizada, disse à Lusa fonte do COMETLIS.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), "houve uma projeção de tinta" vermelha sobre as figuras do Padre António Vieira e de três crianças, que compõem o conjunto de esculturas, tendo sido igualmente escrita a palavra "Descoloniza" na base do monumento.

Segundo a mesma fonte, depois do alerta da comunicação social, foram mobilizadas equipas de investigação criminal da PSP, que fizeram diligências no local "para recolher mais e melhores meios de prova" que possam levar à identificação dos autores.

Os danos em monumentos configuram crime público, disse o responsável da PSP de Lisboa, adiantando que o processo será agora reencaminhado ao Ministério Público.

Instalada no Largo Trindade Coelho, próximo da zona do Bairro Alto, a instalação da estatua do Padre António Vieira resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia, cuja sede se localiza naquele largo.

No dia da inauguração, a 22 de junho de 2017, o presidente da câmara, Fernando Medina, disse tratar-se de uma homenagem fundamental a "uma das maiores personalidades do pensamento" português até agora sem "a devida expressão de reconhecimento" na cidade.

No seguimento a morte do norte-americano George Floyd e das manifestações que se lhe seguiram, vários monumentos têm sido vandalizados e derrubados em cidades dos Estados Unidos, mas também na Europa, por serem associados ao racismo e a períodos da escravatura por alguns movimentos.

A estátua do Padre António Vieira foi instalada em junho de 2017, após a requalificação no Largo Trindade Coelho.