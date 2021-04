Estatuto na Cultura, recados para o 25 de Abril e outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa

Está aprovado o Estatuto dos Profissionais da Cultura. Depois de um Conselho de Ministros dedicado ao tema, a ministra Graça Fonseca deu conta de um documento que constitui "um estatuto completo" e abrange as áreas do registo profissional, do regime laboral e do regime contributivo, mas ainda tem "espaço para melhorias". Está tudo aqui:

As comemorações do 25 de Abril continuam a ser preparadas. Depois da polémica com o desfile organizado pela Associação 25 de Abril, o PCP recorreu às palavras de Zeca Afonso para anunciar: "Sejam bem-vindos, aqueles que vierem por bem."

Fora das ruas, na Assembleia da República, também começam a surgir novidades quanto a quem vai ou não marcar presença nas comemorações. Ramalho Eanes vai ser o único ex-Presidente da República a participar. Cavaco Silva não estará, por respeito às "regras sanitárias devido à pandemia". Já Jorge Sampaio invoca "motivos de saúde".

No dia em que se soube que a TAP acumulou prejuízos que chegaram aos 1230,3 milhões de euros em 2020, o PSD vê na companhia aérea uma "galeria de horrores" que é fruto de "impreparação e incapacidade" do Governo na gestão da empresa.

Da Indonésia continuam a chegar notícias de preocupação. A Marinha do país ainda não conseguiu localizar o submarino que desapareceu esta quarta-feira ao largo da ilha de Bali e que tem 53 tripulantes. O oxigénio é suficiente para apenas 72 horas. A TSF falou com o comandante do submarino português "Arpão" para saber como se processa uma operação como esta.

De Marte, o robô Perseverance continua a enviar boas notícias. Desta vez, e com recurso a um dos instrumentos a bordo - o MOXIE - conseguiu converteu dióxido de carbono da atmosfera do planeta vermelho em oxigénio. É um passo que pode vir a ser determinante para ajudar a fornecer ar respirável a astronautas que venham a estar no planeta.

E se tem uma carrinha comercial - ou várias -, saiba vão deixar de estar isentas do Imposto Sobre Veículos (ISV), a partir de 1 de julho.