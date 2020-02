"Estavam cinco médicos de serviço." Diretora clínica estranha morte na urgência

Hospital de Lamego © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

A diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), Paula Vaz Marques, admite que o caso do utente de 65 anos que morreu enquanto esperava por atendimento no serviço de urgência do Hospital de Lamego é estranho.

"Naturalmente que estranho. Ninguém fica satisfeito quando sabe que aconteceu uma morte numa sala de espera antes de o doente ter sido observado pelo médico. Não fico satisfeita e, por isso mesmo, somos nós os primeiros a querer averiguar exatamente o que se passou", explicou à TSF Paula Vaz Marques.

Diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro garante que quer averiguar o que se passou 00:00 00:00

Por ser tempo de infeções respiratórias, naquele dia houve um número excessivo de pessoas na urgência e era segunda-feira, dia em que há habitualmente mais procura. Além destes fatores, Paula Vaz Marques garante que mais nada de anormal se verificou. Até havia reforço de médicos na urgência.

"Estavam cinco médicos de serviço. Temos um plano de contingência, um serviço de urgência preparado para este tipo de situações em que existem mais médicos destacados precisamente neste período de maior afluência e aquilo que gostaríamos de transmitir é que o CHTMAD reafirma que consegue dar resposta à população que serve", afirmou a diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

CHTMAD quer descansar a população, reafirmando que consegue dar resposta aos doentes 00:00 00:00

A diretora clínica espera que tudo se esclareça com o inquérito em curso, mesmo sem que tenha havido autópsia.

"O hospital pediu autópsia, mas o Ministério Público afirmou que não havia necessidade. Isso já é uma coisa que não depende de nós. Se o doente já tiver muitas doenças em que seja possível morrer inesperadamente de uma delas, provavelmente não será necessário pedir autópsia", acrescentou Paula Vaz Marques.