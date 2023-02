Este ano há um prémio especial para educadores de infância no Global Teacher Prize

© Paulo Spranger /Global Imagens

A edição deste ano do Global Teacher Prize, que anualmente distingue os professores que se destacam pela forma como demonstram a paixão pela profissão de educar, vai incluir um prémio especial para educadores de infância.

Seja ou não um educar de infância o premiado com a distinção principal, a organização juntou-se à UNICEF, para criar uma menção honrosa especial.

Afonso Mendonça Reis, presidente do júri português, explica na TSF que este prémio não existiria, se o talento dos professores e dos educadores não existisse.

"O que nós sentimos, por um lado, é que nós, se calhar, conseguimos dar um empurrãozinho a pessoas que já faziam um trabalho incrível e o facto de a sociedade poder identificar mais facilmente professores que fazem um trabalho muito interessante vão puxando por eles. Vemos isso a acontecer com finalistas, com vencedores e continua esse lastro."

Outro objetivo do prémio é "mostrar o que é que há em Portugal e encorajar os que vem aí", destaca Afonso Mendonça Reis. "Serve para mostrarmos a riqueza e a diversidade que temos em Portugal" e "inspirar a sociedade" e tem sido um autêntico e "laboratório de criatividade".

A edição deste ano é a quinta em Portugal. O prémio no valor de 30 mil euros será entregue à candidatura que melhor conseguir demonstrar práticas inovadoras no ensino, a promoção de um debate construtivo sobre o futuro da educação e a importância dos professores no desenvolvimento da educação e do país.

Este ano, o prémio será decidido num ambiente de grande crispação no setor da educação, opondo os professores ao Governo. Um contexto que, defende Afonso Mendonça Reis, prejudica o trabalho dos professores.

"Porque, de certa forma destabiliza o que é a vida normal de um professor", justifica, o que pode eventualmente "fazer com que alguns professores tenham mais dificuldade em seguir o processo de candidatura, que é bastante exigente."

"Há muitos professores que que adoram a profissão que fazem e dedicam-se muito, portanto, estão sempre com um espelho, digamos assim, dos desafios da sociedade à frente deles, todos os dias.

Nas primeiras quatro edições, saíram vencedores professores de Filosofia, História e Ciências, e uma professora do primeiro ciclo.

Para ser candidato ao Global Teacher Prize Portugal, cada professor deve autopropor-se na página da Iniciativa.

Podem candidatar-se professores e educares que trabalhem com alunos desde o pré-escolar até ao 12º ano.

As candidaturas abriram esta semana e prolongam-se até dia 14 de março.