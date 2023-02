© Maria João Gala/Global Imagens

Concluído agora o trabalho da comissão independente criada para investigar os abusos sexuais na Igreja católica, a teóloga Teresa Toldi sublinha que este estudo era absolutamente "necessário". Referindo-se ao histórico de "séculos de encobrimento", tem além disso também outra dimensão.

"Está acima do cumprimento da lei. Está acima da legislação do estado de direito, que essa não lhes aplica. O encobrimento revela esta impunidade", considera Teresa Toldi.

A teóloga sublinha ainda um outro aspeto "duplamente perverso" que diz respeito à ideia de que podemos olhar para isto do "ponto de vista do pecado". "Sim, é pecado, mas é crime e a igreja não pode ser cúmplice com crimes."

"Normalmente são as pessoas mais vulneráveis que são atingidas, exploradas, abusas. E isso é absolutamente contrário à mensagem fundamental do cristianismo", acrescenta.

Teresa Toldi lembra que durante muito tempo houve pessoas que diziam que isto era "para destruir a igreja", "isto não é verdade", defendendo uma "reflexão" profunda da hierarquia da igreja.

"Este não pode ser um relatório que agora é exposto e não se faz nada a seguir. Isto é, é preciso garantir que coisas deste tipo não voltem a acontecer."