Estes são os feriados, pontes e fins de semana alargados com que pode contar em 2021

Bem sabemos que a pandemia de Covid-19 e o confinamento a que tem obrigado vieram colocar em causa muitas daquelas que eram oportunidades para sair de casa e passear. Ainda assim, mesmo que no domicílio, é bom saber os dias extra com que se pode contar para aproveitar e descansar. O calendário do próximo ano dá-nos algumas oportunidades para isso mesmo. Em 2021, há três fins de semana alargados e cinco possibilidades de fazer ponte. Saiba quais na lista abaixo.

Fins de semana alargados:

- 1, 2 e 3 de janeiro - O Dia de Ano Novo calha a uma sexta-feira, pelo que traz consigo um "fim de semana grande";

- 2, 3 e 4 de abril - A Sexta-Feira Santa (dia 2) permite um fim de semana de três dias, junto ao Sábado Santo (dia 3) e ao Domingo de Páscoa (dia 4)

- 30 e 31 de outubro e 1 de novembro - O Dia de Todos os Santos é uma segunda-feira, pelo que vai haver um fim de semana prolongado.

Pontes:

- 13, 14, 15 e 16 de fevereiro - A terça-feira de Carnaval é um feriado facultativo, pelo que cabe ao Governo determinar, ou não, tolerância de ponto para os funcionários públicos. No setor privado cada empresa tem também o poder de decidir se dá o dia aos seus funcionários. Se a decisão for a favor, pode fazer ponte na segunda-feira (dia 15) e ter quatro dias de descanso;

- 3, 4, 5 e 6 de junho - O Corpo de Deus celebra-se na quinta-feira (dia 3), pelo que, se fizer tirar a sexta-feira (dia 4), poderá fazer ponte e gozar de quatro dias seguidos;

- 10, 11, 12 e 13 de junho - Também o Dia de Portugal (10 de junho) calha a uma quinta-feira, pelo que há possibilidade de ponte para o fim de semana, se tirar a sexta-feira (dia 11) para folga;

- 24, 25, 26 e 27 de junho - Esta ponte só é válida para as zonas do país em que o Dia de São João é feriado municipal. Em 2021, o São João vai ser a uma quinta-feira, pelo que pode tirar a sexta-feira (dia 25) e fazer ponte para o fim de semana;

- 2, 3, 4 e 5 de outubro - O dia da Implantação da República vai ser numa terça-feira, pelo que, se quiser fazer ponte na segunda-feira (dia 4), fica com quatro dias para repousar.

Feriados:

- 1 de janeiro - Dia de Ano Novo (sexta-feira);

- 2 de abril - Sexta-Feira Santa (sexta-feira);

- 4 de abril - Páscoa (domingo);

- 25 de abril - Dia da Liberdade (domingo);

- 1 de maio - Dia do Trabalhador (sábado);

- 3 de junho - Corpo de Deus (quinta-feira);

- 10 de junho - Dia de Portugal (quinta-feira);

- 15 de agosto - Assunção de Nossa Senhora (domingo);

- 5 de outubro - Implantação da República (terça-feira);

- 1 de novembro - Dia de Todos os Santos (segunda-feira);

- 1 de dezembro - Restauração da Independência (quarta-feira);

- 8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição (quarta-feira);

- 25 de dezembro - Natal (sábado).