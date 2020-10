Estimativas apontam para três mil casos diários nos próximos dias em Portugal

© Gerardo Santos/Global Imagens

Portugal poderá chegar, nos próximos dias, aos três mil novos casos diários de infeção de Covid-19, anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, baseando-se numa estimativa feita pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge.

No dia em que Portugal registou o mais elevado número de novos casos de infeção (2072), a ministra da Saúde, Marta Temido, alertou para "uma tendência crescente, que tenderá a agravar-se nos próximos dias", caso não haja uma alteração de comportamentos da população.

A tendência de agravamento tem por base cálculos matemáticos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que apontam para "perto de três mil casos dentro de alguns dias", afirmou a ministra durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde sobre a evolução epidemiológica da pandemia em Portugal.

Marta Temido salientou que estes números não têm em conta as medidas decididas e anunciadas em Conselho de Ministros, como o uso de máscara na via pública ou a redução para cinco pessoas do limite máximo de ajuntamentos.

A ministra apelou para o cumprimento das regras, caso contrário Portugal irá "enfrentar uma situação de contágio crescente que tenderá a agravar-se nos próximos dias".

A governante sublinhou que a inversão dos modelos matemáticos depende daquilo que sejam as medidas que coletivamente se tomem, pelas organizações, pelo Governo e pela população.

Marta Temido assinalou ainda que a doença está a atingir sobretudo as faixas etárias entre os 20 e os 49 anos.

"Todos aqueles que têm a aspiração de fazer as suas vidas, regressarem à normalidade, é importante terem presente que a doença não desapareceu e que só juntos poderemos enfrentar esta nova fase de crescimento e dar resposta a esta prova muito dura. Depende de todos estarmos à altura", observou.

Portugal tem esta quarta-feira 2.072 novos casos de infeção com o novo coronavirus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os valores mais altos desde o início da pandemia tinham sido atingidos em 10 de abril, com a notificação de 1.516 novas infeções, número que foi superado em 10 de outubro, quando se atingiram 1.646 casos.