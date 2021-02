Estirpe britânica? O maior perigo é "a variante lusitana"

© Miguel Pereira/Global Imagens

O pneumologista Filipe Froes considera "desajustado" o apelo de António Costa para que a comunidade científica chegue a consensos sobre a melhor forma de combater as novas estirpes do coronavírus.

Em declarações à TSF, Filipe Froes responde ao primeiro-ministro com ironia: "O maior risco que nós temos é associarmos a essas mutações e essas variantes uma variante caracterizada pela falta de fundamentação, falta de planeamento, falta de monitorização e falta de capacidade de avaliar no terreno o que se faz e de corrigir." A "este conjunto de omissões e fragilidades que temos até aqui podemos chamar, grosso modo, variante lusitana", também caracterizada por "uma deficiente perceção do risco e do impacto da pandemia".

A "variante lusitana" é "a pior que pode acontecer no decurso desta pandemia", ironiza Filipe Froes 00:00 00:00

Somando estas fragilidades à variante britânica - que tem, neste momento, uma prevalência de 43% no número de novos casos de Covid-19 registados em Portugal -, "o impacto é sempre muito pior".

Para o coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, pedir consensos aos cientistas é "uma maneira desajustada de tentar resolver o problema", quando, ao contrário de outros países, Portugal não tem uma comissão científica permanente.

Este tipo de organização "sabe fazer a integração das diferentes fontes para encontrar o melhor conhecimento disponível para cada momento e fundamentar as decisões numa estratégia de permanente monitorização e rápida correção das medidas".

Uma comissão científica permanente é constituída por "pessoas com elevada formação científica e profundos conhecimentos no terreno", com capacidade para ouvir e fazer perguntas "a todas as fontes de informação que se encontram espalhadas."

Filipe Froes não entente porque ainda não foi criado um conselho científico em Portugal 00:00 00:00

Esta, sim, seria a melhor forma de "exterminar esta variante lusitana", considera o pneumologista.

