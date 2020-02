"Estou revoltada. O meu marido quer sair do navio"

O navio está de quarentena em Yokohama desde 1 de fevereiro. Dois passageiros idosas morreram contagiados © Franck Robichon/EPA

O cidadão português infetado com coronavírus no cruzeiro Diamond Princess, atracado em Yokohama no Japão, "não tem qualquer sintoma da doença", mas está "ansioso" perante a falta de respostas. Entrevistada pela TSF, a esposa do tripulante do navio garantiu que o marido ainda não recebeu qualquer indicação das autoridades de saúde japonesas.

"Ele está na cabine, ainda não o tiraram de lá. Continua deitado na cama à espera que lhe venham dar alguma instrução", revelou Emanuelle Maranhão, que adiantou que o marido não apresenta qualquer sintoma do novo vírus, que teve origem em Wuhan, na China.

Emanuelle Maranhão revelou o estado atual do marido, que está isolado no Diamond Princess. 00:00 00:00

A mulher, natural da Nazaré, distrito de Leiria, explica que ainda não recebeu qualquer contacto da empresa para a qual o marido trabalha, nem da embaixada portuguesa de Tóquio. Apesar de já ter sido contactada pelo Governo português, Emanuelle Maranhão pretende que o marido seja encaminhado para receber tratamento hospitalar.

"A minha prioridade é quem está no Japão, que representa o Estado português, que consiga ir lá obter autorização ou então as autoridades japonesas possam agir. Que o tirem de lá e o levem para uma instalação hospitalar", disse, assumindo estar "revoltada".

A esposa do português infetado no Japão exige que o marido seja transferido para um hospital. 00:00 00:00

"Ainda não consegui falar com quem eu necessito, que é com a empresa, com a embaixada, com as autoridades japonesas. Preciso das pessoas no terreno."

Emanuelle Maranhão assume estar "revoltada" perante a falta de respostas. 00:00 00:00

O homem de 41 anos é o primeiro português a ser infetado com o novo coronavírus, tendo sido contagiado a bordo do navio Diamond Princess, que está de quarentena desde o dia 1 de fevereiro, no porto de Yokohama.

As autoridades portuguesas estão à espera da confirmação oficial dos exames médicos realizados aos cidadãos que trabalham na embarcação. A diretor-geral da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicaram que estão a acompanhar a situação.



O Presidente da República, que já falou com a esposa do homem infetado, garantiu também que está em contacto com o Governo.

Na quinta-feira, um homem de 87 anos e uma mulher de 84, ambos de nacionalidade japonesa e já com problemas de saúde, foram as primeiras vítimas do coronavírus entre os mais de 600 passageiros do Diamond Princess até agora contagiados pelos vírus.