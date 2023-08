Incêndio de Odemira com três frentes ativas e mais de 600 bombeiros no terreno

© Nuno Veiga/Lusa

O incêndio, que deflagrou na tarde de sábado na freguesia de S. Teotónio, Odemira, está longe de estar controlado e lavra em zonas de difícil acesso, com declives acentuados.

É um incêndio que "tem condições meteorológicas favoráveis à sua progressão, quer pela quase ausência de humidade, quer pelos ventos", revela o comandante operacional nacional. "Tem todas as condições para ser um incêndio severo", lamenta Pedro Araújo.

No terreno estão mais de 600 bombeiros com sete aeronaves, mas as chamas já chegaram ao Algarve, embora o incêndio não tenha progredido mais nesse sentido. Uma das frentes do incêndio de Odemira, que começou há mais de 48 horas, está mais perto da localidade de Zambujeira de Baixo, onde reside muita população idosa e, como revelou Pedro Araújo, por precaução, as pessoas serão deslocadas para S. Teotónio.

O presidente da Câmara Municipal de Odemira afirmou à TSF que ao longo destes dias já foram retiradas dos locais onde se encontravam cerca de 600 pessoas, entre elas os campistas do Parque de Campismo de S. Miguel (que já puderam regressar ao recinto) e vários turistas que estavam alojados em turismos rurais.

Nesta altura estão no Centro de Acolhimento instalado em S. Teotónio apenas 23 pessoas, que ainda não podem regressar às suas casas.

"A situação está bastante instável e eu diria até que o incêndio voltou para trás", afirma Helder Guerreiro. "Já fizemos uma deslocação preventiva da GNR para avisar essas populações que podem ficar na linha de fogo", avança o autarca.

O presidente da câmara diz estar particularmente preocupado com a intensidade e a irregularidade do incêndio.

"O incêndio tem ganhado intensidade, apesar do esforço extraordinário de bombeiros, GNR e toda a proteção civil", conta.

"É difícil fazer uma previsão do que vão ser as próximas horas. Ontem [domingo] foi um dia difícil e hoje [segunda-feira] vai ser ainda mais", lamenta.

A circulação na EN 120 está com constrangimentos entre São Miguel e São Teotónio, em Odemira, avançou o município, na sua página na rede social Facebook.

Noutra publicação, o Serviço Municipal de Proteção Civil referiu que "durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio".

Este incêndio, que deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, já obrigou a evacuar quatro locais no concelho de Odemira (Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande) e uma unidade de turismo rural, num total de mais de 100 pessoas retiradas.

Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.

Notícia atualizada às 13h44.