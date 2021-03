Catorze anos depois, estrangeiros barrados nos aeroportos vão ter um advogado

© Lusa

Catorze anos depois de estar previsto na lei, os estrangeiros barrados à entrada em Portugal nos aeroportos nacionais vão ter apoio jurídico de um advogado. A medida arranca esta segunda-feira depois de um acordo entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Ordem dos Advogados.

"Um cidadão a quem seja recusada a entrada tem direito imediato a assistência de um advogado e estará assim protegido nos seus direitos e não estará nesta situação, sujeito a ser vítima de maus-tratos, que podem conduzir à morte", diz à TSF o bastonário Menezes Leitão, sublinhando a "situação de fragilidade" em que chegam muitos estrangeiros.

A morte do ucraniano Ihor Homeniu, no ano passado, foi decisiva para avançar com algo que está inscrito na lei há 14 anos. "Foi apenas em 4 de novembro de 2020 que, depois de negociações após ter ocorrido a lamentável situação que vitimou o cidadão ucraniano que de facto se conseguiu assinar o protocolo", acrescenta o bastonário da Ordem dos Advogados.

"O que estava bloqueado desde 2007 passou a reconhecer-se pelo Estado que era necessário criar um sistema que não permitisse que essas situações acontecessem. As situações são da responsabilidade do próprio Estado", acrescenta Menezes Leitão, que relembra a avultada indemnização que foi paga à família de Ihor Homeniuk.