Estremoz corta estrada junto a pedreira por receio de "fenómenos anormais"

Pode haver alternativas em breve à avenida de Santo António, mas para já avança um novo plano de circulação no interior da cidade.

Antes da derrocada da estrada em Borba, André Passaradas nunca tinha pensado que a avenida de Santo António, onde passa todos os dias, também poderia estar insegura. Mas a partir da tragédia começou olhar para a pedreira 177 com outros olhos.

"Nunca nos passa pela cabeça que uma coisa daquela dimensão pode acontecer. Mas aconteceu e nós ficámos a pensar nisso. E se aqui acontece o mesmo?", questiona este automobilista, que reside numa casa próxima da pedreira que desencadeou este processo. "Eu acho que Câmara está a ser prudente, apesar disto ir implicar prejuízos para as pessoas. Mas acho que o risco não compensa", insiste.

Desde 2019 que são referidos riscos de derrocada do talude junto à pedreira 177, mas as conclusões do estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) não deixam margem a hesitações para a autarquia.

O presidente do município, José Daniel Sádio, justifica, contudo, que o relatório do LNEC não dá conta de perigo iminente de desmoronamento, em situações ditas "normais". E os tempos que correm não dão essa garantia.

"Ainda hoje tivemos a reunião com a Proteção Civil. Estamos num período crítico, em que podem acontecer fenómenos anormais, com vagas de calor e humidade relativa", exemplificou o autarca, admitindo que também poderão ocorrer "outras questões que não são ponderáveis".

O talude exibe uma extensão próxima dos 300 metros e, perante o corte da estrada, a autarquia avançou para um plano alternativo de circulação no interior da cidade.

A entrada passa a ser feita junto à saída da autoestrada A6, mas José Daniel Sádio já revelou que tenciona suspender o Plano Diretor Municipal para viabilizar até setembro a construção de uma via paralela à avenida de Santo António.