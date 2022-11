Estruturas destruídas e árvores tombadas. Fazem-se contas aos estragos provocados pelo tornado em Lisboa

Por Rui Cid com Carolina Rico 10 Novembro, 2022 • 10:44 Partilhar este artigo Facebook

As juntas de freguesia da Estrela e de Alcântara, em Lisboa, estão ainda a avaliar a dimensão dos estragos provocados pelo mini tornado que atingiu aquelas zonas da cidade na passada terça-feira.

Em declarações à TSF, o autarca da Estrela Luís Newton, admite que ainda não foi possível calcular o valor total dos danos, mas antecipa que ascendam a "dezenas de milhares de euros".

"Do lado do espaço público estamos a aguardar os últimos números para ter uma estimativa mais precisa do lado privado. Sabemos que há desde residências que foram parcialmente destruídas com a queda das árvores até atividade comercial, que foi muito prejudicada - tudo isso são valores que sabemos que estão a ser contabilizados pelas pessoas, mas não têm partilhado connosco."

Luís Newton apela aos privados que comuniquem os estragos à junta de freguesia 00:00 00:00

Também em Alcântara se faz ainda uma avaliação aos estragos. O presidente da junta Davide Amado adianta que os locais mais atingidos são o pavilhão polidesportivo do Chinquilho, onde uma árvore de grande porte caiu em cima de todo o recinto, danificando a estrutura; a escola básica Raul Lino, que perdeu parte da cobertura e o Jardim de Santo Amaro, que terá de ser integralmente limpo.

Davide Amado faz um balanço dos estragos em Alcântara 00:00 00:00

O tornado de fraca intensidade provocou ainda estragos no telhado de um armazém do Banco Alimentar, em Alcântara. O "fenómeno de vento extremo" foi detetado pelos dados de radar do do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e teve "curta duração no tempo".

Telhados arrancados, queda de árvores, inundações e até um pequeno tornado em Alcântara são algumas das consequências do mau tempo desta tarde. Equipas da Proteção Civil de #Lisboa continuam no terreno.

Afonso Reis Cabral pic.twitter.com/A7808OJYKF - Lisboa (@CamaraLisboa) November 8, 2022

A Proteção Civil de Lisboa registou, entre as 12h00 e as 22h00 de terça-feira, 229 ocorrências relacionadas com a chuva e vento fortes, maioritariamente inundações e quedas de árvores, continuando os trabalhos de remoção dos destroços.