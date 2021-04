Estudantes de Coimbra combatem desperdício alimentar com projeto de voluntariado

© Mário Cruz/Lusa

O "Refeição (de)vida" é um projeto antigo que a atual Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) quis recuperar. A proposta passa pela recolha de refeições excedentes nas cantinas sociais da academia e a sua entrega à população mais desfavorecida da cidade.

O projeto funciona em parceria com os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC) e o Núcleo de Coimbra da Re-Food. A vice-presidente da DG/AAC responsável pelo projeto, Ana Rita Jesus, conta que todas as noites os voluntários "fazem um giro pelas cantinas" para fazer a recolha. As refeições são posteriormente entregues a várias associações com parceria com a Re-Food.

A dirigente estudantil explica que as cantinas dos SASUC "têm salvaguardados todos os dias um mínimo de 5 doses". A garantia de algumas refeições surge por se tratar de "um projeto de combate à exclusão social", de acordo com Ana Rita Jesus.

Os estudantes entendem que a recuperação do "Refeição (de)vida", um projeto que surgiu há mais de 10 anos, ganha particular importância pelas dificuldades financeiras trazidas pela pandemia. Nesse sentido, a vice-presidente da DG/AAC diz que a instituição tem "um papel preponderante na intervenção na cidade".

Por agora o projeto está a recolher refeições das duas cantinas atualmente abertas. O objetivo final passa por alargar a recolha a todas as unidades alimentares da Universidade de Coimbra. Os interessados em participar podem inscrever-se como voluntários através da plataforma UCTransforma.