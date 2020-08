© Câmara Municipal de Lagos

Os estudantes do 5.º ano do Mestrado Integrado do curso de Medicina da Universidade do Algarve iniciaram os projetos durante a pandemia.

O primeiro prémio foi atribuído ao projeto Covid Algarve, em que dez estudantes se uniram para percorrer a região no início de abril.

"Chegámos às populações mais carenciadas, aos idosos, a pessoas de etnia cigana e a bairros sociais", explica Marisa Alves. Esta estudante lembra que entregaram alimentos e álcool gel para cada família poder fazer a desinfeção das mãos e ensinaram a melhor forma de proceder para evitar a infeção.

Os jovens ajudaram sobretudo a tirar dúvidas a quem estava com muito medo de uma doença desconhecida. "Havia muitas confusões e ajudámos a clarificar as questões", afirma Marisa. "A população ficou mais informada e com os meios para evitar a propagação do vírus." A experiência "foi muito gratificante", conclui.

O segundo lugar do Prémio "Eu Participo" foi para outro grupo de cinco estudantes de medicina da mesma Universidade.

Criaram uma plataforma online para responder a questões sobre saúde. Acede-se através de www.qlinic.pt e os alunos garantem que respondem em menos de 24 horas.

Rita Lopes, uma das alunas, explica que as pessoas "fazem a pergunta que pode ser em medicina, psicologia, fisioterapia, nutrição e medicina dentária". Os alunos tratam de reencaminhar a questão para um médico da área e a resposta é dada prontamente.

Para os estudantes, os prémios recebidos, apesar de simbólicos, representam uma distinção gratificante. "É uma motivação para continuar, para lhes dar visibilidade e ser um exemplo para outros jovens fazerem o mesmo noutras zonas do país", considera Marisa Alves.

Os alunos de medicina da Universidade do Algarve querem dar continuidade a estes projetos nos próximos meses